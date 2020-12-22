Son dakika haberleri... Denizli'de, helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika

DENİZLİ'de, jandarma ekiplerince havadan helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Sürücü ve yolculara kurallar hatırlatılırken, uymayanlara para cezası kesildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Acıpayam-Çameli- Fethiye yolunda helikopterle havadan trafik denetimi yaptı. Helikopterden çok sayıda aracın kontrol edildiği uygulamada; hatalı sollayan, sürat yapan, kemer takmayan sürücüler belirlendi. Jandarma trafik ekipleri tarafından şüpheli araçlar durdurulup, evrak incelemesi yapıldı. Sürücü ve yolculara uyulması gereken kurallar hatırlatıldı ve kimlik kontrolleri yapıldı. Kurallara uymayanlara ise para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, trafik kazalarının, kurallara uyulması ve diğer basit tedbirler ile en aza indirilmesinin mümkün olduğu belirtilerek, Jandarma Trafik Timleri'nin 24 saat görev başında olduğu, denetimlerin de aralıksız sürdürüleceği bildirildi.