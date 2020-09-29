DENİZLİ'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1300 litre sahte ve kaçak şarap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah, sahte ve kaçak içki satışı yaptıkları saptanan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Pamukkale ilçesi Gözler Mahallesi'nde belirlenen 2 adrese yapılan eş zamanlı baskında kimlikleri açıklanmayan 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1300 litre kaçak ve sahte şarap ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 13:16 - Kaynak: DHA
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