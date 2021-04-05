Son dakika haberleri! Denizli'de kaçakçılara 4 ayrı operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Denizli'de kaçakçılara 4 ayrı operasyon: 5 gözaltı
05.04.2021 16:44
Bir son dakika haberine göre Denizli'de alkollü içki, tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi.
Denizli'de alkollü içki, tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Litrelerce kaçak etil alkol ve ürün ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri kaçak alkol, tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik 4 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 5 şüphelinin yanı sıra 160 litre kaçak etil alkol, 11 bin 560 adet dolma sigara, 79 kilogram nargile tütünü, 55 adet kaçak parfüm, 25 kilogram kaçak çay ve 23 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. - DENİZLİ
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