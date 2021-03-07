Denizli'de kafe ve restoranlara sıkı denetim - Son Dakika

Denizli'de kafe ve restoranlara sıkı denetim

07.03.2021 18:24

Denizli'de kafe ve restoranlara sıkı denetim -Vatandaşların HES kodları tek tek sorgulanıyor Denizli'de polis ekipleri ve bekçiler tarafından kafeler sokağında korona virüsün önlenmesine yönelik denetim yapıldı.

Denizli'de kafe ve restoranlara sıkı denetim

-Vatandaşların HES kodları tek tek sorgulanıyor

DENİZLİ - Denizli'de polis ekipleri ve bekçiler tarafından kafeler sokağında korona virüsün önlenmesine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde birçok masanın sosyal mesafe kuralını ihlal edecek şekilde yakın olduğunu görmesi üzerine sözlü uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, restoranların ve kafelerin yüzde 50 kapasite ile belirli saatlerde hizmet verileceği duyurulmuştu. Genelgede ayrıca tüm müşterilerin HES kodunu belirtmesi ve sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmemesinin gerektiği aktarılmıştı. Bu kapsamda Denizli Emniyet Müdürlüğü polis ve bekçi ekipleri tarafından kafe ve restoranlarda denetim yapıldı. Denetimlerde birçok masanın sosyal mesafe kurallarını ihlal edecek şekilde yakın olduğu ekipler tarafından tespit edildi. İşletmecilere sözlü olarak uyarıda bulunan ekipler, sosyal mesafe kuralının yeniden ihlal edilmesi halinde idari para cezası uygulanacağını aktardı. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan polis ekipleri ise vatandaşların HES kodunu sorgulayarak, maske konusunda uyarılarda bulundu.

Denizli'de kafe ve restoranlara sıkı denetim
Denizli'de kafe ve restoranlara sıkı denetim
Denizli'de kafe ve restoranlara sıkı denetim
Denizli'de kafe ve restoranlara sıkı denetim
Denizli'de kafe ve restoranlara sıkı denetim
Denizli'de kafe ve restoranlara sıkı denetim
Denizli'de kafe ve restoranlara sıkı denetim

İçişleri Bakanlığı, Denizli, Polis, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizli'de kafe ve restoranlara sıkı denetim - Son Dakika


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