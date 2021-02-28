Son dakika haberleri... Denizli'de kaza yapan motosikletin sürücüsü 800 metre ileride ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Denizli'de kaza yapan motosikletin sürücüsü 800 metre ileride ölü bulundu

28.02.2021 19:31
Son dakika haberleri... Denizli'de kaza yapan motosikletin sürücüsü 800 metre ileride ölü bulundu, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kaza yapan motosikletin sürücüsünün cesedi, kazanın olduğu bölgeden 800 metre ileride bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kaza yapan motosikletin sürücüsünün cesedi, kazanın olduğu bölgeden 800 metre ileride bulundu.

Denizli- Ankara kara yolu Üçgen mevkisinde yol kenarında motosiklet olduğu ihbarı üzerine bölgeye trafik ekipleri geldi.

Ekipler, olay yerinde 20 V 6593 plakalı motosiklet ile bir yemek şirketinde kuryelik yapan Enes Dailli'nin (26) telefonunu ve bir minibüse ait olduğu belirlenen 16 JN 408 sayılı plakayı buldu.

Yaklaşık 1 saat sonra, kaza yerine 800 metre mesafede Dokuzkavaklar Mahallesi 2045 Sokak'ta yerde yatan bir kişiyi gören bekçiler, 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi.

Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin motosiklet sürücüsü Dailli olduğu tespit edildi. Dailli'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araç bulundu, sürücü gözaltına alındı

Kazaya karışan 16 JN 408 plakalı minibüs, Asmalıevler Mahallesi'nde park halinde bulundu, sürücüsü O.K. gözaltına alındı.

Kazada yaşamını yitiren Dailli'nin cenazesi, otopsi işlemlerinden sonra Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan namazın ardından Çakmak Mezarlığında toprağa verildi.

Münir Karaloğlu, Pamukkale, Denizli, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Denizli'de kaza yapan motosikletin sürücüsü 800 metre ileride ölü bulundu - Son Dakika


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