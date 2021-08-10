Son dakika haberleri: Denizli'de komşular arasındaki gürültü kavgasında bir kişi öldü - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, evinde tekstil makinesi çalıştıran kişi, çıkan gürültüden rahatsız olduğunu belirterek kendisini uyaran komşusunu bıçaklayarak öldürdü.

Muratdede Mahallesi'ndeki 2 katlı binada oturan Ümit Çetin, yan binada oturan ve evinde tekstil makinesiyle üretim yapan komşusu Osman K'ye çıkan gürültüden rahatsız olduğunu bildirdi.

Komşular arasında tartışmanın büyümesi üzerine polis ekibi olay yerine geldi. Kavgayı ayıran polis, komşusundan şikayetçi olan Osman K'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

İfade işleminin ardından evine gitmek için merkezden ayrılan Osman K. ile polise ifade vermeye giden Ümit Çetin sokakta karşılaştı. Çıkan kavgada Osman K, Ümit Çetin'i bıçakla yaraladı.

Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Ümit Çetin müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Osman K. ile yakınları M.K. ve S.B.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.