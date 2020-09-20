Son dakika haberleri... Denizli'de konserve kutusuna kafası sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kafasını konserve kutusuna sıkıştıran köpek, kurtarılmasının ardından itfaiye ekiplerine adeta teşekkür etti.

Akhan Mahallesi'nde bir inşaat alanında köpek sesi duyan vatandaşlar, kafasını konserve kutusuna sıkıştıran köpeğin mahsur kaldığını gördü.

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