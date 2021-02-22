Son dakika haberleri: Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 235 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 15-21 Şubat'ta tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 235 kişiye toplam 211 bin 500 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta yapılan kontrollerde maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 54 kişiye, 48 bin 600 lira ceza verildi.

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 70 kişiye 63 bin lira, hafta sonunda kısıtlamayı ihlal eden 111 kişiye 99 bin 900 lira ceza uygulandı.

Kentte 231 iş yerini denetleyen ekipler, 737 kişinin kimlik ve HES kodu sorgulamasını yaptı.