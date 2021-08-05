Son dakika haberleri | Denizli'de kuzenini tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti

Edinilen son dakika haberine göre Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tartıştığı amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tartıştığı amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti. Alınan bilgiye göre, gece geç saatlerde Akalan Mahallesi'nde Ç.A. (38) ile kuzeni İ.A. (38) arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Birlikte alkol alırken çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.A, tabancayla İ.A'ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, göğsünden vurulan İ.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Tabancayla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçan Ç.A'nın da Mevlütler Mahallesi'nde aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemeleri sonrası cenazeler, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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