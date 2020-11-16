Son dakika haberleri... Denizli'de maske takmayan 158 kişiye 142 bin lira ceza - Son Dakika

Son dakika haberleri... Denizli'de maske takmayan 158 kişiye 142 bin lira ceza
16.11.2020 17:13
Son dakika haberleri: DENİZLİ'de, son bir hafta içinde yapılan koronavirüs denetimlerinde, maske takmayan 158 kişiye toplam 142 bin 200 lira para cezası kesildiği bildirildi.
DENİZLİ'de, son bir hafta içinde yapılan koronavirüs denetimlerinde, maske takmayan 158 kişiye toplam 142 bin 200 lira para cezası kesildiği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, polis ekiplerinin 09-15 Kasım tarihleri arasında yaptığı kontrollerde, maske takma zorunluluğuna uymayan 158 kişi hakkında idari işlem yapılarak, toplam 142 bin 200 bin lira ceza kesildiği bildirildi.
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