DENİZLİ'DE ORMAN YANGINI, 3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ; 4 HEKTAR ALAN YANDI - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki ormanlık alanda başlayıp, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin 3 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 4 hektar kızılçam ormanı, zarar gördü.

Karataş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, yayılarak, kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yangına 20 orman işçisi, 15 arasözle müdahale etti. Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Soğutma çalışmasının sürdüğü bölgede, 4 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.