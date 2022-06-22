Son dakika haberleri! Denizli'de otomobilin çarptığı kadın hastanede öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Denizli'de otomobilin çarptığı kadın hastanede öldü

22.06.2022 14:08
Son dakika haberleri! Denizli'de otomobilin çarptığı kadın hastanede öldü

Edinilen son dakika haberine göre Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin çarptığı 56 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin çarptığı 56 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Emin Nedim S. (40) idaresindeki 34 SZ 9793 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde Cinkaya Bulvarı'nda yol kenarında yürüyen Emine Tuğrul'a (56) çarptı.

Sağlık ekiplerince Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılan Tuğrul, bugün yaşamını yitirdi. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden kadının, torununa bakmak için bir süre önce kızının yanına geldiği, akşam saatlerinde de yürüyüşe çıktığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Denizli'de otomobilin çarptığı kadın hastanede öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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