Hayatını kaybeden kadının, torununa bakmak için bir süre önce kızının yanına geldiği, akşam saatlerinde de yürüyüşe çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Denizli'de otomobilin çarptığı kadın hastanede öldü - Son Dakika

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