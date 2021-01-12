Öte yandan hayatını kaybeden Yücedağ'ın Isparta 'dan mermer yüklü kamyonuyla kente geldiği ve yemek molası için yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Ali Yücedağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, A.S. yönetimindeki 20 ACM 851 plakalı otomobil Kaklık Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Ali Yücedağ'a (67) çarptı.

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