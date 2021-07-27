Son dakika haberleri! Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Aliveren Mahallesi'nde H.D. yönetimindeki 09 PM 630 plakalı otomobil, önce elektrik direğine, daha sonra da yol kenarında yürüyen 72 yaşındaki Keziban Öğmen'e çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık görevlileri, Öğmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada ölen Öğmen'in cenazesi Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, otomobilin sürücüsü H.D'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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