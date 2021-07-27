Son dakika haberleri! Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Aliveren Mahallesi'nde H.D. yönetimindeki 09 PM 630 plakalı otomobil, önce elektrik direğine, daha sonra da yol kenarında yürüyen 72 yaşındaki Keziban Öğmen'e çarptı.

Vakalar arttı, gözler aşı olmayan 22 milyon insanda! İşte en çok kullandıkları 10 bahane