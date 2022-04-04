Son dakika haberleri... Denizli'de son 1 haftada 101 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Denizli'de son 1 haftada 101 trafik kazası meydana geldi

04.04.2022 16:14
Son dakika haberleri... Denizli'de son 1 haftada 101 trafik kazası meydana geldi

Son dakika haberine göre Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 62'si maddi hasarlı, 39'u yaralanmalı olmak üzere toplam 101 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 62'si maddi hasarlı, 39'u yaralanmalı olmak üzere toplam 101 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de 28 Mart ile 3 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında açıklama yapıldı. Denizli'de 20 bin 772 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 5 bin 166 tanesi hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 101 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 39'u yaralanmalı, 62'si maddi hasarlı kaza olduğu bildirildi.

Öte yandan, 36 okul servisi denetlenirken, her hangi bir araca ve sürücüye cezai işlem uygulanmadığı açıklandı. - DENİZLİ

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Denizli, Nisan, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Denizli'de son 1 haftada 101 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika


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