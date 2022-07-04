Son dakika haberleri: Denizli'de son 1 haftada 110 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Denizli'de son 1 haftada 110 trafik kazası meydana geldi

04.07.2022 15:22
Son dakika haberleri: Denizli'de son 1 haftada 110 trafik kazası meydana geldi

Son dakika haber: Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 56'sı maddi hasarlı ve 54'ü yaralanmalı olmak üzere toplam 110 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 56'sı maddi hasarlı ve 54'ü yaralanmalı olmak üzere toplam 110 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de trafik ekipleri tarafından 27 Haziran ile 3 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli'de 19 bin 568 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 353'ü hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 110 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından, 54'ü yaralanmalı, 56'sı maddi hasarlı kaza meydana geldi. - DENİZLİ

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Çözümsüz kavşağa vatandaş tepkisi Çözümsüz kavşağa vatandaş tepkisi
Kaynak: İHA

Tragger, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Denizli'de son 1 haftada 110 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Denizli'de son 1 haftada 110 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
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