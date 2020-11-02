Son dakika haberleri... Denizli'de son bir hafta içerisinde 104 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Denizli'de son bir hafta içerisinde 104 trafik kazası meydana geldi
02.11.2020 18:37
Gelen son dakika haberlerine göre Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 1'i ölümlü, 60'ı maddi hasarlı, 43'ü yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 104 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 1'i ölümlü, 60'ı maddi hasarlı, 43'ü yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 104 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili açıklama yayımlandı. Denizli'de 26 Ekim ile 01Eylül 2020 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 22 bin 177 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 3 bin 549 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.
Kent genelinde toplamda 104 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 1'i ölümlü, 43'ü yaralanmalı, 60'ı ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı. - DENİZLİ
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