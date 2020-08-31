Son dakika haberleri... Denizli'de son bir hafta içerisinde 2'si ölümlü 147 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Denizli'de son bir hafta içerisinde 2'si ölümlü 147 trafik kazası meydana geldi

Gelen son dakika haberlerine göre Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen hafta 2'si ölümlü, 76 yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 147 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Son dakika haberleri... Denizli'de son bir hafta içerisinde 2'si ölümlü 147 trafik kazası meydana geldi, System.String[]

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen hafta 2'si ölümlü, 76 yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 147 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 22 bin 494 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 477 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.

Kent genelinde toplamda 147 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 2'si ölümlü, 76'sı yaralanmalı, 69'unun ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 16:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Denizli'de son bir hafta içerisinde 2'si ölümlü 147 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

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