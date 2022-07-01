Son dakika haberleri | Denizli'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Denizli'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

01.07.2022 14:29
Son dakika haberleri | Denizli'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Denizli'nin Buldan ilçesinde genç kızı taciz ettikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde genç kızı taciz ettikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozalan Mahallesi'nde 18 yaşındaki C.B'nin tacize uğradığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu M.A. ve M.B. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Denizli'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Denizli'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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