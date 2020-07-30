Son dakika haberleri! Denizli'de tekstil fabrikası, çatısına kurduğu GES'le enerjisini kendisi üretiyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ihracata dayalı tekstil ürünleri üretimi yapan bir tekstil fabrikası, çatısına kurduğu güneş panelleri ile tükettiğinden fazla elektrik enerjisi üretiyor.

Bozburun Mahallesinde faaliyet gösteren fabrikanın çatısına kurulan 20 megavat gücündeki güneş panelleri ile yıllık ortalama 32 milyon kilovat saat elektrik üretimi gerçekleştiriliyor.

Fabrikanın Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çörekçioğlu, AA muhabirine 200 bin metrekare alanda kurulu işletmelerinde yıllık 10 bin ton ev tekstili üretimi gerçekleştirdiklerini, üretimin yüzde 90'dan fazlasını başta Avrupa Birliği olmak üzere İngiltere, ABD, Rusya, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ihraç ettiklerini belirtti.

Sürdürülebilir tekstil üretimi sertifikalarına sahip olan firmanın, üretim ve sosyal sorumluluk alanlarındaki taleplere cevap verebilecek, çevreye duyarlı, dünya standartlarında bir tedarikçi olduğunu vurgulayan Çörekçioğlu, şunları söyledi:

"Sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında atık suyumuz kendi bünyemizde bulunan tesisimizde arıtılmakta. Ar-Ge merkezimizde sürdürülebilir, inovatif, katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktayız. Sürdürülebilirlik konusunda çok farklı alanlardaki çalışmalarımızdan biri de çatı üzeri güneş enerjisi santrali (GES) projemiz. Devreye alınan 4 megavat çatı üzeri GES ile toplamda 20 megavatlık kurulu güce ulaştık. Güneş panelleri sayesinde toplam tükettiğimiz enerjinin çok daha fazlasını üretir durumdayız."

Santralden yıllık 32 milyon kilovatlık saatlik elektrik enerjisi üretmeyi planladıklarını ifade eden Çörekçioğlu, "Bu da yıllık 30 bin ton karbondioksit salınımını engellenmek demek. Diğer bir ifade ile yıllık ortalama 1 milyon 750 bin ağacın temizleyebileceği kadar bir tasarruf sağlanmış olacağız. Güneş enerjisine yapılan yatırım sayesinde gelecek nesillere doğal kaynakları korunmuş bir dünya bırakılmasına, sürdürülebilir yaşama yönelik çabalara önemli katkı sağlamış oluyoruz." dedi.