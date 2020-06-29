Son dakika haberleri: Denizli'de uyuşturucu tacirlerine darbe

Son dakika haberine göre Denizli'de, polisin düzenlediği operasyonda çevre illerden ile yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Denizli'de, polisin düzenlediği operasyonda çevre illerden ile yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Denizli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri çevre illerden kente uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştiren şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Ekipler uyuşturucu ticareti yapan 16 şüpheliyi tespit ederek takibe aldı. Takibin ardından düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 177 gram eroin, 10 gram metamfetamin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde satışından sağlandığı değerlendirilen 14 bin 215 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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