Son dakika haberleri... Denizli'de yoğun yerlere ateş ölçüp, maske uyarısı yapan 'termal tabletler' yerleştirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Denizli'de yoğun yerlere ateş ölçüp, maske uyarısı yapan 'termal tabletler' yerleştirildi

Son dakika güncel haberi... Denizli'de yoğun yerlere ateş ölçüp, maske uyarısı yapan 'termal tabletler' yerleştirildiDENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı tesislerin girişlerine termal tabletler yerleştirildi.

Denizli'de yoğun yerlere ateş ölçüp, maske uyarısı yapan 'termal tabletler' yerleştirildi

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DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı tesislerin girişlerine termal tabletler yerleştirildi. Vatandaşların ateş ölçümünü temassız bir şekilde yapan termal tabletler, maskesiz kişileri de uyarıyor.

Koronavirüse karşı yoğun önlem alan Denizli Büyükşehir Belediyesi tedbirlerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan Büyükşehir Belediyesinin bazı tesis girişlerine termal tabletler yerleştirilmeye başlandı. İlk olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ana girişi, Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali ana girişi ile üst girişi ve Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre Kültür Merkezi'nin ana girişi ile nikah salonu girişine maske tanıma ve ateş kontrolü yapan termal tabletler yerleştirildi.

MASKESİZ GEÇİŞE İZİN YOK

Tesislere gelen vatandaşların ateş ölçümleri artık termal tabletler tarafından yapılırken, maske kullanım kontrolleri de cihazlar tarafından otomatik olarak tespit ediliyor. Termal tabletler maskesiz giriş anında sesli olarak 'Maskeniz yok' uyarısı veriyor. Vücut sıcaklığını temassız bir şekilde ölçüm yapan termal tabletler, sesli ikazlar ile vatandaşların Büyükşehir Belediyesi hizmet noktalarına sağlıklı ve güvenli bir şekilde erişimlerine yardımcı oluyor.

Denizli, Termal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 17:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Denizli'de yoğun yerlere ateş ölçüp, maske uyarısı yapan 'termal tabletler' yerleştirildi - Son Dakika
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