Dedektör köpeklerin katıldığı aramalarda 565 gram esrar, 175 gram metamfetamin, 70 gram eroin, 26 kök kenevir ile 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kent merkezinde belirlenen ev ve aparta düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli 'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 17:09

Kaynak: AA

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