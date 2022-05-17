Son dakika haberleri: Denizli merkezli 5 ilde korsan yazılımla banka hesaplarını ele geçiren 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Denizli merkezli 5 ilde korsan yazılımla banka hesaplarını ele geçiren 7 şüpheli tutuklandı

17.05.2022 16:44
Son dakika haberleri: Denizli merkezli 5 ilde korsan yazılımla banka hesaplarını ele geçiren 7 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Denizli merkezli 5 ilde, akıllı telefonlara gönderilen linklerle mobil banka hesaplarını ele geçirerek hırsızlık yaptıkları belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.

Denizli merkezli 5 ilde, akıllı telefonlara gönderilen linklerle mobil banka hesaplarını ele geçirerek hırsızlık yaptıkları belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" olaylarına ilişkin soruşturması kapsamında 9 zanlının yakalanması için çalışma yürütüldü.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu zanlılardan 2'sinin benzer suçlardan tutuklu bulunduğu belirlendi.

Denizli, İstanbul, Mersin, Konya ve Muğla'da oldukları belirlenen 7 zanlı, eş zamanlı operasyonla yakalandı, çok sayıda banka kartı, cep telefonu, sim kart ve bilgisayar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından hakimliğe sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Banka çalışanı gibi tanıtmışlar

Mağdurların akıllı telefonlarına gönderilen korsan yazılımlarla mobil banka hesaplarını ele geçiren zanlıların, numara kopyalama yöntemiyle (CLI manipülasyonu) ulaştıkları mağdurlara kendilerini banka çalışanı olarak tanıttıkları, güvenlerini kazanarak SMS yoluyla gönderilen banka şifrelerini istedikleri belirlendi.

Şifrelerle girdikleri mobil hesaplardan hızla para transfer eden zanlıların yurt dışı kripto para borsalarında işlem yaptığı, İstanbul ve Gaziantep'teki kuyumculardan altın aldıkları saptandı.

Zanlıların 3 aylık dönemde ülke genelinde yaklaşık 10 milyon liralık suç geliri elde ettikleri tespit edildi.

Son dakika haberleri: Denizli merkezli 5 ilde korsan yazılımla banka hesaplarını ele geçiren 7 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri: Denizli merkezli 5 ilde korsan yazılımla banka hesaplarını ele geçiren 7 şüpheli tutuklandı

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Denizli, Banka, Güncel, Son Dakika

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