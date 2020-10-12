Son dakika haberleri... Denizli'ye uyuşturucu sevkiyatında yer alan isimlere operasyon; 17 gözaltı - Son Dakika

Çevre illerden Denizli'ye uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştiren şahıslara yönelik düzenlenen 4 farklı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu maddenin yanı sıra tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, çevre illerden Denizli'ye uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştiren şahısları takibe aldı. 4 farklı operasyon kapsamında şüpheliler bir süreliğine takibe alındı. Kısa süreli takibin ardından operasyon için düğmeye basan Narkotik ekipleri farklı adreslere bir bir operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınırken 230 gram eroin, 7 gram metamfetamin, 23 adet sentetik ecza hap, 3 adet ecstasy, 2 adet hassas terazi, 2 ruhsatsız tüfek ve tabancanın yanı sıra tüfeklere ait 44 adet mermi ile uyuşturucu ticaretinden kazanılan 9 bin TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ