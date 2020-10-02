Son dakika haberleri! Denizlispor Başkanı Çetin: Kazanarak çıkışa geçeceğiz

Süper Lig'de pazar günü evinde İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya gelecek 1 puanı bulunan Yukatel Denizlispor kenetlendi. Başkan Ali Çetin, bu hafta kötü gidişe son vereceklerini söyledi. Sezona kötü başladıklarını ifade eden Başkan Çetin, "Her şeye rağmen teknik ekibimize ve futbolcularımıza güveniyoruz. Çok çalışarak bugünleri geride bırakacağımızdan hiç şüphemiz yok. İttifak Holding Konyaspor maçını kazanarak çıkışa geçeceğiz" diye konuştu.

Umutsuz olmadıklarını anlatan Çetin, "Oynadığımız 3 maçta 2 yenilgi almak bizi üzdü. Bu gibi durumları daha önceki yıllarda da yaşadık. Daha yolun başındayız ve önümüzde uzun bir sezon maratonu var. Biz teknik heyet ve futbolcularımıza olan inancımızı hiç kaybetmedik. Birlik beraberlik içerisinde kara bulutları dağıtacağız. Evimizde ilk galibiyetimizi alacağımıza yürekten inanıyoruz" dedi.Denizlispor'da Sacko'nun cezası biterken yeni transfer Varela ise sakat.