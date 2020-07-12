Son dakika haberleri: Denizlispor galibiyete şartlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Denizlispor galibiyete şartlandı

Son dakika haberleri: SÜPER Lig'de son 5 maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak düşme hattına yaklaşan Yukatel Denizlispor, yarın evinde şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'la hayati önem taşıyan maçta karşı karşıya gelecek.

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SÜPER Lig'de son 5 maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak düşme hattına yaklaşan Yukatel Denizlispor, yarın evinde şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'la hayati önem taşıyan maçta karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı'nda Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Ev sahibi Denizlispor'da hafta içinde idmanda eli kırılan kaleci Tolgahan ve sakatlığı süren sağ bek Lopes mücadelede forma giyemeyecek. Karşılaşma koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Galibiyete hasret kalıp düşme korkusu yaşayan Denizlispor'un Teknik Sorumlusu Levent Kartop takımına güvendiğini söyledi. Telafisi olmayan haftalara girdiklerine değinen Kartop, "Trabzonspor'un gücü ve hedefi belli. Ancak bizim de şiddetle galibiyete ihtiyacımız var. Trabzonspor'a karşı alnımızın akıyla mücadele edeceğiz. Sahadan iyi bir skorla ayrılacağımıza inanıyorum. Ligde kalmak bizim çok önemli, herkes buna inandı. Bu işi camia olarak başaracağız" dedi.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabakayı Denizlispor 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Denizlispor'un muhtemel onbiri ise şöyle;

Hüseyin - Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Sacko, Murawski, Mbamba, Özgür, Aissati, Rodallega


Mustafa Kemal Atatürk, Trabzonspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:51 Kaynak: DHA

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