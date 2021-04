Son dakika haberleri! DEPARK'tan girişimcilere ve yatırımcılara büyük kolaylık - Son Dakika

Girişimcileri, yenilikçi firmaları ve araştırmacıları destekleyecek çözümler sunan DEPARK A.Ş.'nin Ankara/ODTÜ Teknokent'te kurduğu iletişim ofisi, hizmet vermeye başladı. 1 Nisan 2021'de çalışmalarına başlayan birimin hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyenlere DEPARK'ın imkanları ve hizmetleri hakkında bilgi vereceğini belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Bizler, iş dünyamıza yakın olmayı özen gösteriyoruz. Yoğun talep üzerine açtığımız birimimizin bu noktada hem ciddi bir sorumluluk üstleneceğine hem de yeni başlangıçlara vesile olacağına inanıyoruz. Mensuplarımıza ve ODTÜ Teknokent Yönetimine teşekkür ediyoruz" dedi.

Sahip olduğu altyapısı, sunduğu hizmetleri ve imkanları ile İzmir'deki girişimcilere ve iş dünyasının temsilcilerine fırsatlar sunan Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK), Ankara'daki ODTÜ Teknokent'te kurduğu iletişim ofisi ile hizmet vermeye başladı.

1 Nisan 2021'den itibaren çalışmalarına başlayan birim, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren DEPARK'ın mevcut ekosisteminden istifade etmek isteyen ya da projelerini ve hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlayan kişi ve kurumlara detaylı bilgiler sunacak.

DEÜ'nün inovasyon ve Ar-Ge kültürünün de paylaşılacağı iletişim ofisi sayesinde ayrıca, başvurulardan ve firmalardan alınan geri bildirimler ile DEPARK'ın saha çalışmaları da şekillendirilecek.

Türkiye'nin ilk sağlık temalı teknoparkı olarak kurulan DEPARK'ın birçok alanda hizmet verdiğini belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Üniversite olarak, girişimcilerimize ve firmalarımıza yakın olmayı özen gösteriyoruz. Bunun temel nedenini, iş dünyası ile kurduğumuz anlamlı bağların ülkemizin orta ve uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli rol teşkil etmesi oluşturuyor. Bu yüzden; tarafımıza gelen yoğun talebi de dikkate alarak, güzel İzmirimizin dışında bir adım atmaya ve Ankara'daki ODTÜ Teknokent'te bir ofis açmaya karar verdik" dedi.

"Daha çok iş fikrini desteklemenin ulusal politikalarımız açısından değerini biliyoruz"

Küreselleşen dünyada, bilgi ve tecrübe paylaşımının yerinde ve anlık olarak yapılmasının da gerekli olduğunu vurgulayan Rektör Hotar, "Hem üniversitemizin hem DEPARK'ın ulusal ve uluslararası alandaki başarılarını, hepimiz biliyoruz. Birçok alanda kendimizi kanıtlamış durumdayız; ancak, sosyal ve iktisadi hayatımızın bileşenleriyle daha çok temas noktası oluşturmamız, firmalara yanlarında olduğumuzu hissettirmemiz gerekiyor. Bu durum, moral ve motivasyon açısından da önem taşıyor. Sadece internet üzerinden bilgi paylaşımının değil, aynı zamanda hedef odaklı yüz yüze görüşmelerin de şart olduğunu biliyoruz. Sağlık sektöründe ciddi bir geçmişimiz, birikimimiz ve hareket kabiliyetimiz bulunuyor. Benzer şekilde, yazılım ve oyun sektörlerinde hızlı şekilde ilerliyoruz. Geldiğimiz noktada, savunma ve enerji gibi Ar-Ge barındıran stratejik yatırımlara ev sahipliği yapan başkentimizdeki girişimcilerimize ulaşmanın bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Sonuçta, daha çok iş fikrini desteklemenin ulusal politikalarımız açısından değerini biliyoruz" diye konuştu.

Milli ve yerli üretim anlayışını destekleyecek fikirlerin ticarileşmesinin istihdam açısından da önemli olduğunu kaydeden Rektör Hotar, "Buraya özellikle genç yeteneklerimizi ve iş fikri olan vatandaşlarımızı da bekliyoruz. Ofisimizdeki görevli arkadaşlarımız onlara her türlü bilgiyi verecek, üniversitemizi ve DEPARK'ı anlatacaklardır. Biz, fikirlerin ticarileşerek katma değere dönüşmesini arzuluyoruz. O yüzden kapımızı herkese açık tutuyoruz. Öyle ki, yeni iletişim ofisimizin adresini ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 280/G İç Kapı No: 1260 Çankaya/Ankara diyerek duyuruyoruz. Bizler aziz milletimize, her noktada gururla hizmet etmeye devam edeceğiz. Mensuplarımıza ve tabi ki işbirliği yaparak bizlere destek veren ODTÜ Teknokent'in kıymetli yöneticilerine de teşekkür ediyoruz" ifadesinde bulundu. - İZMİR