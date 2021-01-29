Deplasman dönüşü kazada ölen babasının çalıştığı Adanaspor'a teknik direktör oldu

Fenerbahçe deplasmanından dönüşte Niğde'nin Ulukışla ilçesinde trafik kazası sonucu 3 oyuncusuyla birlikte yaşamını yitiren Adanaspor Genç Takımı Antrenörü Sami Bayraktar'ın oğlu Emrah Bayraktar, babasının görev şehidi olarak anıldığı TFF 1. Lig kulübünde teknik direktörlük görevine başladı.

Babasını 20 Eylül 1981'de kaybeden ve geçen sezon da kulüpte sportif direktör olarak çalışan Emrah Bayraktar, bu üzücü olaydan yaklaşık 40 yıl sonra Akdeniz ekibinde kendisi için büyük öneme sahip göreve getirildi.

Bayraktar, AA muhabirine, Adanaspor'a gelmeden önce birçok takımda görev yaptığını ancak turuncu-beyazlı ekibin kendisi için ayrı bir önemi olduğunu söyledi.

İçinde büyüdüğü, taraftarı da olduğu kulübe yıllar sonra donanımlı bir teknik direktör olarak gelmenin kendisi için mutluluk verici olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Adana'nın benim için ayrı bir değeri var. Doğup büyüdüğüm şehir. Adanaspor'un da benim ve ailem için ayrı bir değeri var. Babamın, dayımın, amcamın oynadığı, kaptanlık, teknik direktörlük yaptığı bir kulüp. İçinde büyüdüğüm kulüpte teknik adam olarak göreve gelmemin, hem manevi hem de tarihsel bir anlamı var. Gurur duyduğum bir şey. Burada olmak benim için bir teknik direktör olarak farklı anlamlar taşıyor. Burada görev yapmanın benim için büyük bir manevi değeri var. Babamın görev başındayken vefat ettiği, Adanaspor şehidi olarak tarihine geçtiği kulübe teknik adam olarak döndüm. Adanaspor benim için bir kulüpten fazlası."

"Motivasyonu tekrar aşılamak gerekiyor"

Takımla ilgili hedef ve çalışmalarından bahseden Albayrak, ilk olarak oyuncuların motivasyonunu üst seviyeye çıkarmak istediğini vurguladı.

Albayrak, arka arkaya puan kayıpları ve hedeften uzaklaşma durumundan kaynaklı oyuncuların psikolojik olarak düşüş yaşadığını anlatarak, "İlk etapta bu durumu ortadan kaldırıp, motivasyonu tekrar aşılamak gerekiyor. Daha sonra da oynamak istediğimiz futbolu haftadan haftaya geliştirmek gerekiyor. Oyuncu gurubunun birçoğunu geçen sezon sportif direktör olarak görev yaptığım dönemden tanıyorum. Bu anlamda çok yabancısı olmadığım bir kulüp ve oyuncu gurubu. Ümit ediyorum izleyenlere keyif veren bir futbol anlayışıyla sahada olacağız." diye konuştu.

"Görevim, elimizdeki oyunculardan maksimum verimi almak"

Ara transfer döneminin pazartesi günü biteceğini anımsatan Albayrak, şu görüşlerini aktardı:

"Ben geldiğimde bazı oyuncular transfer edilmiş, bazı oyuncularla da yollar ayrılmıştı. Benim görevim, şu aşamada elimizdeki oyunculardan maksimum verimi almak. İçerideki oyuncuları, yeni bir transfermiş gibi performanslarını arttırarak kullanmak. Türkiye'de oyun ne yazık ki sadece oyuncu kalitesi üzerinden okunuyor. Bu biraz oyun şımarıklığına giriyor. Elimizdeki oyuncuları geliştirip eğitmek gerekiyor. Takıma ivme kazandıracak oyuncu olursa ben de tabii ki bunu tercih ederim. Bir takım gelecek oyuncular var. Şu anda gelecek 4 oyuncudan bahsediliyor. Bunları bir transfer gibi değil, potansiyel oyuncu olarak düşünelim. Kulüp geçen sene zor zamanlar yaşadı. Kural değişmese küme düşmüş olacaktı. Bu yıl aynı sıkıntıyı yaşamadan, oyunumuzu ve oyuncularımızı geliştirerek, önümüzdeki seneye belli bir futbolcu gurubunu taşımak istiyoruz. Sonraki sene de doğru oyuncularla daha kaliteli oyun oynayan bir Adanaspor ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu bir başlangıç. Asıl önümüzdeki sene doğru oyunumuzu pozitif noktaya taşımak istiyoruz."