Son dakika... Depremden dolayı gökdelen inşaatından bir işçi düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Depremden dolayı gökdelen inşaatından bir işçi düşerek hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesindeki Biva Tower projesinin inşaatında çalışan işçilerden biri 18.'inci kattan düşerek hayatını kaybetti. Çatıdan kopan büyük çelik bloklar yere düştü.

Mansuroğlu Mahallesi, 286. Sokak ile İslam Kerimov Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan gökdelen, yaşanan depremle birlikte acı bir olaya sahne oldu. Avrupa'nın en yüksek yapısal çelik binası olarak lanse edilen gökdelenin, 18'inci katında çalışan inşaat işçisi Melih Dağbaşı düşerek yaşamını yitirdi. Çatıdan kopan çelik parçaları ise araçların üzerine devrildi.

Görgü tanığı iş arkadaşının ifadesine göre, Melih Dağbaşı'nın sepette deprem olduğunu panikle idrak edemeyip kule vincin devrildiği düşünerek, emniyet kemerlerini ve sepetin emniyetlerini açıp binanın kirişlerine atlamaya çalıştığı sırada düşüp hayatını kaybetti.