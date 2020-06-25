Son dakika haberleri! Depremde yararlanan hamile kadın İHA'ya konuştu
Son dakika haberi: Van'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde yaralanan hamile kadın, yaşadığı dehşeti İHA muhabirine anlattı.
Van'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde yaralanan hamile kadın, yaşadığı dehşeti İHA muhabirine anlattı.
Öğle saatlerinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde Saray, Özalp ve Gürpınar ilçelerine bağlı bazı köylerde hasar meydana geldi. Hasarın en çok meydana geldiği Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'nde depreme yakalanan 23 yaşındaki bir çocuk annesi hamile Zehra Gündoğlu, yaşadığı dehşeti anlattı. Depremin çok şiddetli olduğunu ifade eden Gündoğdu, "Birden bir sarsıntı oluştu. Ne olduğunu anlayamadık. Duvarlar çatlamaya başladı. Ne yapacağımızı bilemedik. Görümcemle birlikte kaçmaya çalıştık. Ancak kapı sıkışmıştı ve kırmak zorunda kaldık. Çocuklarla birlikte hayatımızı zor kurtardık. Deprem anında kaynım yere düşmüştü, bacağından yaralanmıştı. Ben düşerken yerde yuvarlanmaya başladım. Beni kaldırdılar ve ambulans geldi. Doktora gittik ve çok şükür sağlığım iyi. Evimizde büyük hasar oluştu" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:17 Kaynak: İHA
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