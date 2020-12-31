Son dakika haberleri... Depreme röportaj sırasında yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Depreme röportaj sırasında yakalandı
31.12.2020 00:58
Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi, aynı zamanda Çocuk Doktoru olan Avukat Rayhan Bozobalı, röportaj verdiği sırada depreme yakalandı.
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi, aynı zamanda Çocuk Doktoru olan Avukat Rayhan Bozobalı, röportaj verdiği sırada depreme yakalandı.
Aynı zamanda Çocuk Doktoru olan Avukat Rayhan Bozobalı, İHA ile yaptığı röportaj sırasında deprem meydana geldi. Bozobalı'nın çalışanı "Deprem oluyor" demesinin ardından sakin kalmaya çalışan Bozobalı, depremin şiddeti nedeniyle daha sonra "Yere çömelin" diyerek ikazda bulundu. O anlar, kameraya yansıdı. Öte yandan depremin merkez üssü Urla ilçesi ve merkez ilçelerden deprem sonrası görüntüler kameralara yansıdı. - İZMİR
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