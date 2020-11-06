Son dakika haberleri... Depremzede Elif'in fotoğrafı Nevşehir Belediyesi İmar Müdürlüğünün duvarına asıldı - Son Dakika

İzmir'deki depremde enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif Perinçek'in itfaiye personelinin parmağını tuttuğu anı gösteren fotoğraf Nevşehir Belediyesi İmar Müdürlüğünün duvarına asıldı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden günler sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek'in Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarılması sırasında çekilen fotoğrafın Belediye İmar Müdürlüğü duvarına asıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "İmar müdürlüğü odamıza bu fotoğrafı astık. Binaya izin imzası atan da binasına imza isteyen de hiç unutmasın." ifadesine yer verildi. Paylaşım sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yetkililerin görevleri sırasındaki hatalarının başka insanların canlarına mal olabileceğinin İzmir depreminde bir kez daha görüldüğünü belirtti.

Geçen hafta İzmir'de meydana gelen depremin ardından enkazdan çıkılan minik Elif'in fotoğrafından ibret alınması gerektiğini kaydeden Arı, "Tüm görevli arkadaşlarımız ve yapı ruhsatı için gelen müteahhitlerin en ufak bir ihmale mahal vermemelerini amaçladık. Hizmette ortaya çıkacak hatanın telafisi mümkün olmayan sorunlara yol açtığını her daim hatırlatmak istedik. Bu anlamlı fotoğrafı İmar Müdürlüğümüzün duvarına ibret olması için astık." dedi.