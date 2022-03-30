Son dakika haberleri | Dereiçi köyünün yangından sonra bu kez de toprak kayması ile başı dertte - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Dereiçi köyünün yangından sonra bu kez de toprak kayması ile başı dertte

30.03.2022 20:25

Son dakika haberleri: Dereiçi köyünün yangından sonra bu kez de toprak kayması ile başı dertte Artvin'de geçtiğimiz yıl 42 ev ve 64 ahırın yandığı Dereiçi köyünün ulaşımı sağladığı yolda toprak kayması meydana geldi.

Dereiçi köyünün yangından sonra bu kez de toprak kayması ile başı dertte

ARTVİN - Artvin'de geçtiğimiz yıl 42 ev ve 64 ahırın yandığı Dereiçi köyünün ulaşımı sağladığı yolda toprak kayması meydana geldi. Köy, araç giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Artvin'in Yusufeli İlçesine bağlı Dereiçi köyünde heyelan meydana geldi. Geçtiğimiz yıl 42 ev ve 64 yandığı Dereiçi köyünün ulaşımı sağladığı yol çöktü. Çökme sırasında yoldan araç geçmemesi büyük bir facianın önüne geçti.

Toprak kayması sonrası Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan, Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, İlçe Özel İdaresi Müdürü Muharrem Öztürk olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yapılan inceleme sonrası yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar başlatıldığı ifade edildi.

Son dakika haberleri | Dereiçi köyünün yangından sonra bu kez de toprak kayması ile başı dertte
Son dakika haberleri | Dereiçi köyünün yangından sonra bu kez de toprak kayması ile başı dertte
Son dakika haberleri | Dereiçi köyünün yangından sonra bu kez de toprak kayması ile başı dertte

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Dereiçi köyünün yangından sonra bu kez de toprak kayması ile başı dertte Dereiçi köyünün yangından sonra bu kez de toprak kayması ile başı dertte 27'nci Sarıgöl boğa güreşleri başladı sona erdi 27'nci Sarıgöl boğa güreşleri başladı sona erdi

Yusufeli, Dereiçi, Tragger, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Dereiçi köyünün yangından sonra bu kez de toprak kayması ile başı dertte - Son Dakika


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