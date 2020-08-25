Son dakika haberleri! Dereli'de sel böyle böyle gelmiş - Son Dakika
Son dakika haberleri! Dereli'de sel böyle böyle gelmiş
Son dakika gündem haberi: Dereli'de sel böyle böyle gelmiş Giresun'un Dereli ilçesinde derenin taştığı ana ilişkin yeni görüntü kaydı ortaya çıktı.
Dereli'de sel böyle böyle gelmiş Giresun'un Dereli ilçesinde derenin taştığı ana ilişkin yeni görüntü kaydı ortaya çıktı. Taşan derenin ilçe merkezine girdiği anlarda vatandaşların panikle kaçmaya çalıştıkları görülü
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25.08.2020 01:04:48. #1.12#
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