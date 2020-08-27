Son dakika haberleri... Dereli'de suya kapılarak kaybolan Akar'ı arama çalışmaları sürdürülüyor - Son Dakika

Giresun'un Dereli ilçesinde sel ve heyelan nedeniyle 22 Ağustos'ta kaybolan esnaf Kemal Akar'ı arama çalışmaları devam ediyor.

İlçede suya kapılarak kaybolan Akar'ı bulmak için Aksu Deresi'nde çalışma yapılıyor.

Çok sayıda AFAD ekibince yapılan arama kurtarma çalışmalarına kadavra köpeği de eşlik ediyor.

Dere yatağını titizlikle arayan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Akar'ın eşi Zeynep Akar da akrabalarıyla dere kenarında arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor.