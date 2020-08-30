Son dakika haberleri: Dereli'deki selde hayatını kaybeden Kemal Akar son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika gelişmesine göre Giresun'da bir hafta önce yaşanan sel felaketinde Dereli ilçesinde kaybolan ve cansız bedeni dün olay yerinden 17 km mesafede Duroğlu beldesinde dere içinde bulunan Kemal Akar bugün ilçenin Kuşluhan mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Giresun'da bir hafta önce yaşanan sel felaketinde Dereli ilçesinde kaybolan ve cansız bedeni dün olay yerinden 17 km mesafede Duroğlu beldesinde dere içinde bulunan Kemal Akar bugün ilçenin Kuşluhan mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı. Giresun'da geçtiğimiz 22 Ağustos akşamı yaşanan sel felaketinde Dereli ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Kemal Akar'ın cansız bedeni 17 kilometre uzaklıkta dün Duroğlu beldesinde dere yatağında bulundu. Kayanın altına sıkışmış halde bulunan cansız bedeni yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından iş makineleri yardımıyla kaya kırılarak sudan çıkartıldı. Akar için bugün Kuşluhan Mahallesi Caminde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenliklioğlu, ailesi, yakınları ile vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Necati Oral tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kemal Akar aynı yerdeki aile mezarlığında toprağa verildi. (İHA)

Son Dakika

Yunanistan, 30 Ağustos'un yıl dönümünde 2 km uzağımızdaki adaya asker çıkardı

Kontrolden çıkan otomobil, evin yatak odasına girdi: 2 yaralı

50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü

Zlatan Ibrahimovic, Milan ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı

Çıplak köyü sakinleri, köylerinde çıplaklar kampı var diye yapılan paylaşımlara kızgın

1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi

Hakan Balta, Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor

Giresun'da selde kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin cansız bedeni bulundu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti sonrası Doğu Akdeniz mesajı

76 yaşındaki kadının cüzdanını çalan hırsızın bahanesi çok ilginç: Hapse geri dönmek için suç işlemiş

Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo Marsilya'ya transfer olmak üzere

Rizeli esnaftan ilginç çözüm! Dükkanını sele kapılmasın diye iple camiye bağladı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Korona geçirmiş annelerin sütü bebeklerini koruyor

Fenerbahçe Lazio ile anlaşmak üzere! Vedat Muriqi'nin pazartesi akşamına kadar ayrılması bekleniyor

Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi