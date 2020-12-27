Son dakika haberleri... Derik, kısıtlamanın ikinci gününde de sessiz - Son Dakika

Son dakika haberleri... Derik, kısıtlamanın ikinci gününde de sessiz
27.12.2020 13:03
Son dakika gündem haberi... KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Mardin'in Derik ilçesindeki cadde ve sokaklar boş kaldı.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Mardin'in Derik ilçesindeki cadde ve sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, hafta sonu Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Mardin Derik'te cadde ve sokaklar boş kaldı. İlçe genelinde kısıtlamaya uyulduğu gözlenirken, polis ekipleri de denetimlerini sürdürdü. Pastane işletmecisi Selahattin Aydın, "İnşallah bu virüsten kurtuluruz, 2021 bizim için uğurlu bir yıl olarak gelir. İnşallah yeni yıl bizim için çok çok iyi olur" diye konuştu.
Kuru yemişçi Serhat Elitaş da "Mevsim, kuru yemiş satışlarının olduğu mevsim ama satışlar kötü. 2020 çok kötü geçti. İnşallah 2021'de bu hastalık ortadan kalkar" dedi.
Son Dakika Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı 3 milyon doz Çin aşısı pazartesi günü Türkiye'de olacak! Peki aşı ilk olarak kimlere ve nerede yapılacak? İşte yanıtı Emniyet Genel Müdürlüğü, gidecek yeri olmayan vatandaşa ceza kesen polis adına özür diledi 3 ay önce yankesicilikten tutuklanan 70 yaşındaki kadın yine hırsızlık yaptı Trabzon yerel basınından bordo-mavili takıma sert eleştiri: Sizin yeriniz burası, çöp CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi