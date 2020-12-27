Son dakika haberleri... Derik, kısıtlamanın ikinci gününde de sessiz - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Mardin'in Derik ilçesindeki cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, hafta sonu Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Mardin Derik'te cadde ve sokaklar boş kaldı. İlçe genelinde kısıtlamaya uyulduğu gözlenirken, polis ekipleri de denetimlerini sürdürdü. Pastane işletmecisi Selahattin Aydın, "İnşallah bu virüsten kurtuluruz, 2021 bizim için uğurlu bir yıl olarak gelir. İnşallah yeni yıl bizim için çok çok iyi olur" diye konuştu.

Kuru yemişçi Serhat Elitaş da "Mevsim, kuru yemiş satışlarının olduğu mevsim ama satışlar kötü. 2020 çok kötü geçti. İnşallah 2021'de bu hastalık ortadan kalkar" dedi.