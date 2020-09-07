Son dakika haberleri... Derneklerce verilecek bildirim ve beyanname süresi uzatıldı - Son Dakika

Sinop Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Nurdan Taşkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantılarının 31 Ekim 2020 tarihine kadar uzatıldığını söyledi.

Taşkan, AA muhabirine, alınan kararın dernek yöneticileri tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Kovid-19 tedbirlerine uyulmasının önemine işaret eden Taşkan, "Bu konuda derneklerimiz kurallara riayet ediyorlar. Tüm yöneticilerimize özellikle teşekkür ediyorum. Bildirim ve beyannameleri verme süreleri de uzatılmış durumda. Bu konuda yönetici arkadaşlarımızın acele etmelerine gerek kalmadı." diye konuştu.