Nefes koçu ve enerji şifa uzmanı olan Derya Yarkın, Kuantum Manyetizma Şifa yöntemi ile kanser hastaları dahil, bedensel ve ruhsal hastalıkları olanların iyileşebileceğini söyledi.

Uzun yıllar sağlık sektöründe çalıştıktan sonra ticarete atılan, anne olduktan sonra yine sağlık sektörüne devam eden Derya Yarkın, bu dönemde farkındalığının değiştiğini ve tamamen başka bir yöne doğru yol aldığını belirtti. Derya's Secret çatısı altında 'iç ve dış' güzelliğin adresi olmayı başardığını söyleyen Yarkın, "İnsanlar bir taraftan her yönden güzelleşip bir taraftansa şifa bulmak istiyor. Kuantum iyileşme ile fiziksel ve ruhsal iyileşmek mümkündür. Kuantum iyileşme, bireyin karşılaştığı herhangi bir fiziksel veya ruhsal probleme yönelik, bireyin bu rahatsızlığı ortaya çıkarıcı zihinsel harita kaynaklarını ele alır ve bu nedenlere yönelik bütünsel bir kuantum terapisini arz eder" açıklamasında bulundu.

İNSAN YAŞAMINDA HİÇBİR ŞEY NEDENSİZ DEĞİL

Yarkın, Kuantum Manyetizma Şifa hakkında, şunları söyledi:

"Kuantum düşüncenin temelinde yatan prensip; insan yaşamında hiç bir şeyin nedensiz gerçekleşmediği ve insanın kaderinin tayin edildiği kaynağın, insanın düşünce gücünü aktive eden zihin haritası olduğudur. Biyoenerji şifa terapistliği yaptığım süreçte, birçok danışmanıma uyguladığım Kuantum Manyetizma Şifa enerji seansları sayesinde muhteşem geri dönüşler alıyorum."

DOĞRU YERDE, DOĞRU ENERJİYİ KULLANMAK GEREKİYOR

Türkiye ve Almanya'daki danışanlarıyla çok başarılı sonuçlar elde ettiğini belirten Yarkın, "4. Evre dahil her türlü kanser hastaları, bedensel, ruhsal ve psikoojik hastalar bu yöntemle şifalanabilirler. Doğru yerde doğru kullanılan enerji her zaman doğru sonuçlar verir" ifadelerini kullandı.