Son dakika haberleri | Destek geldi konut satışları yükselişe geçti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Destek geldi konut satışları yükselişe geçti

Son dakika haberine göre Açıklanan yeni destek paketi ile beraber yeniden canlanan gayrimenkul sektörü rekor kırıyor.

Açıklanan yeni destek paketi ile beraber yeniden canlanan gayrimenkul sektörü rekor kırıyor. Konut kredi faizlerinin düşmesinin ardından vatandaşların ertelediği talepler satışa dönüştü.

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Kamu bankalarının faiz indirimi ile birlikte hareketli günler yaşayan gayrimenkul sektörü 2020 yılındaki en parlak dönemini yaşıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl 1-27 Haziran'da ülke genelinde 6 bin 658 kredili konut satışı gerçekleştirilirken, bu yılın aynı döneminde faiz oranlarındaki düşüşün etkisiyle bu rakam 93 bin 704'e yükseldi. Faiz oranlarının düşmesi ile konut satışlarındaki artışın yanı sıra arsa ve arazi satışları da yükselişe geçti. 1-27 Haziran tarihlerinde tarla, arsa, iş yeri konut ve diğer taşınmazlarda dahil toplam 284 bin 487 satış gerçekleşirken geçen yıl ise bu satışların toplamı 99 bin 125 olmuştu.


Konut satışlarındaki artışın sektöre etkileri hakkında açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Kurucusu Özkan Aydemir, sektördeki desteklerin ve hareketliliğin devam etmesi durumunda, konut satışlarının yıl sonunda geçtiğimiz yılın satış rakamlarının üzerinde bir rakama ulaşabileceğini söyledi. Aydemir yaptığı açıklamada, "Haziran ayında 20 günde 133 bin kişinin konut kredisi için bankaların kapısını çaldığı bir dönem daha önce hiç yaşanmamıştı. Açıklanan destek paketi vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Özellikle konut alımını erteleyen vatandaşlar bu süreçte tüm birikimlerini gayrimenkul sektörüne aktarmış durumda. Kamu bankaları tarafından başlatılan indirim kampanyaları özel sektör bankaları tarafından da desteklenir ve bu süreç yıl sonuna kadar devam ederse geçmişe dönük yaşanan zararlar bir nebze de olsa telafi edilebilir" dedi.


Korona salgını sebebiyle zor günler yaşayan inşaat sektöründe 2020 yılının ilk çeyreğinde konut satışları durma noktası gelmişti. Ancak açıklanan destek paketi ile konut stoklarında yaşanan erime ve artan taleple beraber inşaat sektörü de çifte bayram yaşamaya başladı. İnşaat firmalarının stoklarında bulunan bitmiş konutlar 20 gün içerisinde satışa dönüştü ve ciddi bir nakit girdisi sağlandı.


Kamu bankalarının 1 Haziran'da açıkladığı ve 2 Haziran'da başvuruları almaya başladığı dev kredi kampanyası kapsamında, birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunuluyor. İkinci el konutlar için de aynı koşullarda yüzde 0,74 faiz oranıyla kredi kullandırılıyor. - BURSA

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Destek geldi konut satışları yükselişe geçti - Son Dakika Ekonomi
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