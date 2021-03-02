Son dakika haberleri! Dev kazanlarda pişiyor, kapı kapı dağıtılıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Dev kazanlarda pişiyor, kapı kapı dağıtılıyor

02.03.2021 11:58
Son dakika haberleri! Dev kazanlarda pişiyor, kapı kapı dağıtılıyor, System.String[]

Son dakika haberleri: Yüreğir Belediyesi, aşevi hizmetiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek imkanı sunuyor.

Yüreğir Belediyesi, aşevi hizmetiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek imkanı sunuyor. Aşevinde günün ilk saatlerinde pişirilen yemekler günde ortalama 2 bin 500 kişiye ulaştırılıyor.

Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki aşevindeki dev kazanlarda ve hijyenik koşullarda pişirilen yemeklerde insan sağlığı ön planda tutuluyor. Aşevinde, engelli, yaşlı ve hasta vatandaşların da günlük yemek ihtiyaçları karşılanıyor.

Geçici destekler yerine vatandaşların daima yanında olmayı ilke edindiklerini belirten Yüreğir belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet üretiyor, ilçemizde dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergilemeye gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın sofralarına kadar ulaşan yemeklerimiz gıda mühendislerinin denetimlerinden geçiyor. Kaliteden ödün vermeden kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kapılarına kadar getirilen yemekler sayesinde yüzleri gülen ihtiyaç sahipleri, memnuniyetlerini boş yemek kaplarına yazıp bıraktıkları mektup ve notlarla aşevi yetkililerine iletiyor. Yazılan mektup ve notlarda Başkan Kocaispir'e ve belediye çalışanlarına hayır duaları ile teşekkür ifadeleri yer alıyor. - ADANA

Son dakika haberleri! Dev kazanlarda pişiyor, kapı kapı dağıtılıyor
Son dakika haberleri! Dev kazanlarda pişiyor, kapı kapı dağıtılıyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Dev kazanlarda pişiyor, kapı kapı dağıtılıyor - Son Dakika


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