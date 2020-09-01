Koronavirüs salgınının artış göstermesi sonrasında alınan önlemler çerçevesinde Develi ilçesi genelindeki düğünler yasaklandı.

Koronavirüs salgınının her geçen gün artış göstermesi, maske, mesafe ve temizlik önlemlerine uyulmaması sonrasında Develi Kaymakamı Murat Duru vatandaşların sağlığını korumak ve toplu ortamlarda bulunmaması amacıyla ilçe genelindeki düğünlerin yasaklanması kararını aldı. Kaymakam Duru, "İl Sağlık ve ilçe sağlık müdürlüğümüzün teklifleri doğrultusunda ilçe hıfzıssıhha kurulu karaca ilçemiz genelinde düğün ve toplu yemek organizasyonları yasaklanmıştır" dedi.

Özellikle düğün, nişan ve cenazelerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına gerektiği gibi uyulmaması ve virüsün bulaşma riskinin artması sonucunda Develi Kaymakamlığı ciddi adımlar attı. Bu adımlardan biri de ilçe genelindeki düğünlerin yasaklanması oldu.

Kaymakamlık, ilçe genelindeki düğün organizasyonlarını iptal etti ve karara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu. - KAYSERİ