Son dakika haberleri! Develi'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Develi'de trafik kazası: 3 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Develi- Yahyalı Yolu Saray Halı Kavşağı'nda meydana gelen kazada, 38 EV 588 plakalı otomobil ile 38 TT 500 kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin yan yattığı kazada yaralanan 3 kişi itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarılarak ambulanslar ile hastaneye sevk edildi. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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