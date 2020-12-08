Son dakika haberleri... Devlet üniversitesi propolisli ürünler geliştirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Devlet üniversitesi propolisli ürünler geliştirdi

08.12.2020 13:17
Son dakika haberleri... Devlet üniversitesi propolisli ürünler geliştirdi, System.String[]

Son dakika haberler: Düzce Üniversitesi ve Arı Mucizesi Akademi üyeleri insan sağlığına sayısız faydası olan propolisten yeni ürünler geliştirdi.

Düzce Üniversitesi ve Arı Mucizesi Akademi üyeleri insan sağlığına sayısız faydası olan propolisten yeni ürünler geliştirdi. Propolisli damla, pastil ve softjel formda satışa sunuldu. Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, "Türk akademisyenlerin öncülüğünde propolis çağı başlıyor. Yeni ürünlerimiz 'Arı Mucizesi' markası ile satışa çıktı. İçeriği çinko, D3 vitamini, C vitamini ve bor ile daha güçlü hale getirdik. Antibakteriyel ve antiviral özellikleri ile bağışıklık sistemini destekliyoruz" dedi.

Türkiye'deki pilot üniversite olan Düzce Üniversitesi ve Arı Mucizesi Akademi üyeleri, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi propolisli ürünler ürettiklerini açıkladı. Propolis ve içeriğindeki zeytin yaprağı ekstratından en üst düzey fayda hedefleniyor.

PROPOLİS VE İÇERİĞİNDEKİ ZEYTİN YAPRAĞI EKSTRATINDAN EN ÜST DÜZEY FAYDA HEDEFLENİYOR

Akademisyenler, doktorlar ve eczacılardan oluşan Arı Mucizesi Akademisi'nden yapılan açıklamada, propolis ve içeriğindeki zeytin yaprağı ekstratından (oleuropein) en üst düzey faydayı elde edebilmenin hedeflendiği dile getirildi. Eczanelerden ve online satış yerlerinden ulaşılabilecek yeni ürünler, propolisli damla, pastil ve softjel formda satışa çıktı.

"İÇERİĞİNİ DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRDİK"

Ürünlerde herhangi bir çözücü maddenin kullanılmadığını söyleyerek faydalarını anlatan Arı Mucizesi Akademisi kurucularından ve aynı zamanda Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, "2009 yılından bu yana akademi olarak Düzce Üniversitesi laboratuvarlarında geliştirdiğimiz propolis ürünlerini oleuropein, çinko, D3 vitamini, C vitamini ve bor ile daha güçlü hale getirdik. Bu sayede apiterapi alanında yeni bir çağ başlattık. Dünya standartlarında fakat hem teknikler hem de içerikler konusunda inovatif bir üretim gerçekleştirerek form, içerik ve etki bakımından yenilikçi ürünlerimizi tüketicinin sağlığına sunuyoruz.  Akademik ve bilimsel çalışmalar sonucu elde ettiğimiz propolisin, antibakteriyel, antifungal, antiviral, antiprotozoa, antitumor, anti ülser, anti inflamatuar özellikleri ile bağışıklık sistemini destekliyoruz" diye konuştu.

KOVİD-19'A ETKİLERİ: 5 BİN 115 ARICI VE AİLELERİ VİRÜSE YAKALANMADI

Özellikle pandemi döneminde bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Uğraş, "Dünyada yapılan bilimsel araştırmaları ve makaleleri uzun süredir takip edip inceliyoruz. Bunlardan en çarpıcı olanı Wuhan'da yapılan akademik çalışmadır. Bu çalışmaya göre virüsün ilk çıkış noktası olan Çin'in Hubei eyaletindeki 5 bin 115 arıcının ve ailelerinin virüse yakalanmadığı ve bağışıklık sistemlerinin oldukça güçlü olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma bizim için büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur. Çalışmalarımıza bu doğrultuda hız vermiş bulunmaktayız. Sadece Kovid-19 için değil bundan sonra olabilecek pandemi düzeyindeki hastalıklar için de propolisin vücudun savunma sistemlerini destekleyici gücü üzerinde duruyoruz" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. KAYA: AĞIZ VE BURUN SPREYİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Arı Mucizesi Akademisi kurucu üyelerinden ve aynı zamanda Düzce Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya ise, "Propolisi damla, pastil ve en inovatif formlardan olan Softjel yani yumuşak kapsül formunda sunuyoruz. Propolisi elde ederken gerçekleştirdiğimiz en önemli inovasyon ise propolisi alkolsüz olarak, özgün teknolojimizle çözelterek tamamen saf ve etki seviyesi çok yüksek bir ürün elde ediyor olmamız. Devam eden Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarımızla kısa sürede ağız spreyi, burun spreyi ve flakon gibi ürünlerimizi de ekleyerek ve ürün yelpazemizi yenilikçi bakış açımızla genişleterek kullanıcıların bağışıklık sistemine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ürünlerimize arimucizesi.com, seçkin eczaneler ve online satış kanallarından ulaşabilirler" dedi.


Son dakika haberleri... Devlet üniversitesi propolisli ürünler geliştirdi
Son dakika haberleri... Devlet üniversitesi propolisli ürünler geliştirdi

Çin Halk Cumhuriyeti, Düzce Üniversitesi, Propolis, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Devlet üniversitesi propolisli ürünler geliştirdi - Son Dakika


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