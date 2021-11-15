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Devlete ve cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Devlete ve cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan şahıs tutuklandı

15.11.2021 23:11
Devlete ve cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde devleti aşağılayıcı ifadeler kullanarak, cumhurbaşkanına hakaret etmekten gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde devleti aşağılayıcı ifadeler kullanarak, cumhurbaşkanına hakaret etmekten gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, devleti aşağılayıcı ifadeler kullanan, cumhurbaşkanına hakaret eden ve görevli polis memurlarına mukavemette bulunan H.B. adlı şahıs gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Karakoldaki işlemleri tamamlanan H.B, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'Türk milleti, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama, cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından tutuklanan şahıs, Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

(Müberra Çelebi/İHA)

Devlete ve cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Tekirdağ, Hakaret, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Devlete ve cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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