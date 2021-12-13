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Son dakika haberleri! DEVLETİ 750 MİLYON ZARARA UĞRATAN SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON; 28 GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika haberleri! DEVLETİ 750 MİLYON ZARARA UĞRATAN SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON; 28 GÖZALTI

13.12.2021 15:34

Gelen son dakika haberlerine göre İSTANBUL'da yüksek rakamlı fatura göstererek devletten 750 milyon vergi iadesi aldığı tespit edilen suç örgütüne operasyon düzenledi.

İSTANBUL'da yüksek rakamlı fatura göstererek devletten 750 milyon vergi iadesi aldığı tespit edilen suç örgütüne operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova'ya yapılan ihracatlarda fatura beldelerini yüksek göstererek, yüksek bedelli ihracat yapmış gibi devletten 750 milyon lira vergi iadesi aldığı belirlenen suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul, İzmir, Hatay, Yalova, Kırklareli, Adıyaman, Gaziantep ve Bilecik'te düzenlenen operasyonlarda gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 28'i gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberleri! DEVLETİ 750 MİLYON ZARARA UĞRATAN SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON; 28 GÖZALTI
Son dakika haberleri! DEVLETİ 750 MİLYON ZARARA UĞRATAN SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON; 28 GÖZALTI
Son dakika haberleri! DEVLETİ 750 MİLYON ZARARA UĞRATAN SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON; 28 GÖZALTI
Son dakika haberleri! DEVLETİ 750 MİLYON ZARARA UĞRATAN SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON; 28 GÖZALTI

İstanbul, Gözaltı, Vergi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! DEVLETİ 750 MİLYON ZARARA UĞRATAN SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON; 28 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! DEVLETİ 750 MİLYON ZARARA UĞRATAN SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON; 28 GÖZALTI - Son Dakika
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