Son dakika haberleri... "Devletin çelik bileği" suçluların korkulu rüyası oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri... "Devletin çelik bileği" suçluların korkulu rüyası oldu

06.04.2021 10:59
Son dakika haberleri...

Son dakika gündem haberine göre Polis Özel Harekatçılar (PÖH), zorlu eğitimlerden geçerek kazandıkları yetenekler sayesinde havada, karada ve denizde suç ve suçluyla mücadelede etkin rol oynuyor.

ORHAN ONUR GEMİCİ - Polis Özel Harekatçılar (PÖH), zorlu eğitimlerden geçerek kazandıkları yetenekler sayesinde havada, karada ve denizde suç ve suçluyla mücadelede etkin rol oynuyor.

Türk Polis Teşkilatının "göz bebeği" olan PÖH'ler, merkezde Özel Harekat Başkanlığı, taşrada ise özel harekat şube müdürlükleri ya da büro amirliklerinde görev yapıyor.

Emniyet personelinden gönüllü olup verilen eğitimleri başarıyla tamamlayanlar, özel harekat üniformasını giymeye hak kazanıyor.

Aldıkları zorlu eğitimler ve sahip oldukları profesyonellikle adeta "dosta güven, düşmana korku" veren özel harekat polisleri, ülkenin birliği ve bütünlüğü, vatandaşların huzuru için 7 gün 24 saat vatan nöbeti tutuyor.

Terör örgütlerine yönelik yurdun dört yanında düzenlenen operasyonların baş kahramanı olan PÖH'ler, zorlu iklim ve arazi koşullarında sürdürdükleri operasyonlarla teröristlere nefes aldırmıyor.

PÖH'ler, terörle mücadele operasyonlarında gösterdikleri azim ve başarıdan dolayı "devletin çelik bileği" olarak anılıyor.

Operasyonların değişmez ismi oldular

Özel harekat polisleri, ülke genelindeki asayiş, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında da kendilerine verilen görevi layıkıyla yerine getiriyor.

Uçak, metro, tren ve gemi gibi araçlar ile her türlü meskun mahalde meydana gelen rehin alma olaylarına müdahale eden PÖH'ler, rehinelerin sağ salim kurtarılması için titizlikle görev yapıyor.

Ülke genelinde karadan ulaşılması mümkün olmayan bölgelere yönelik operasyonlarda görev alan Taktik Su Altı Operasyon birimindeki PÖH'ler de su altı ya da su üstünden yaptıkları müdahalelerle suçluları etkisiz hale getiriyor.

Üstün gözlem yeteneğine sahip olacak şekilde eğitim alan özel harekat polislerinin önemli görevleri arasında devlet büyüklerinin korunması da yer alıyor.

Atış, yakın savunma, ilk müdahale eğitimleri alıyorlar

İleri seviye, keskin nişancı ve her türlü pozisyonda atış tekniği becerilerine sahip olan PÖH'ler, vurulması güç hedefleri kolaylıkla etkisiz hale getirebiliyor.

PÖH'ler ayrıca kendilerini tehdit eden silahlı, bıçaklı ya da sopalı kişileri etkisiz hale getirebilmek için etkili güç kullanma ve yakın savunma eğitimleri alıyor.

İlk müdahale eğitimlerine katılan PÖH'ler, operasyonlarda yaralanan mesai arkadaşlarının ilk müdahalesini yaptıktan sonra güvenli bölgeye intikalini sağlıyor.

Sanal ortamda çatışma eğitimi alıyorlar

Özel harekat polisleri, suç ve suçluyla mücadelelerine katkı sağlaması amacıyla son teknolojiden de faydalanıyor.

Bu noktada Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki Sanal Taktik Eğitim Merkezi dikkati çekiyor. Merkezde bilgisayar kontrollü, teknolojiyle donatılmış giyilebilir yelekle operasyonlara katılan PÖH'ler, suçlularla yaşanabilecek çatışmaları sanal ortamda tecrübe ediyor.

Polis Özel Harekat, Özel Harekat, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 'Devletin çelik bileği' suçluların korkulu rüyası oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aşı olmak orucu bozmaz Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aşı olmak orucu bozmaz Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Peş peşe kötü sonuçlar alan Galatasaray'a, Yönetim'den sert cezalar geldi, teknik ekip de bundan nasibini aldı Peş peşe kötü sonuçlar alan Galatasaray'a, Yönetim'den sert cezalar geldi, teknik ekip de bundan nasibini aldı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Olağan Şüpheliler dizi setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçiren oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı Olağan Şüpheliler dizi setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçiren oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz
Maçta arkadaşına öfkelenen Caner, sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu Maçta arkadaşına öfkelenen Caner, sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu         
11:34
Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi         
11:22
Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak         
11:11
Bahçeli, Montrö bildirisini imzalayanlara Bahçeli, Montrö bildirisini imzalayanlara "zevzek" diyen Akşener'e yüklendi: Bunu demek su katılmamış zevzekliktir         
11:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı         
10:55
İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu         
10:30
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Sosyal medya videosu buluşturdu! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Sosyal medya videosu buluşturdu! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu         
09:07
ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları yarın yürürlüğe girecek! Hedefte Savunma Sanayii Başkanlığı var ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları yarın yürürlüğe girecek! Hedefte Savunma Sanayii Başkanlığı var         
03:33
Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş         
22:40
Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti         
20:54
Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor         
20:45
Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı         
17:41
Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı         
16:34
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok         
16:17
Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı         
15:39
Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım         
13:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 12:00:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... "Devletin çelik bileği" suçluların korkulu rüyası oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei