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Son dakika haberleri: Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı

03.11.2021 13:45
Son dakika haberleri: Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberler... Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi Başlarkadı mevkiinde meydana gelen kazada sürücü H.Y. idaresindeki 67 EZ 737 plakalı aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi neticesinde 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Meydana gelen kazada hafif yaralanan G.Y. olay yerine gelen ambulansla Devrek Devlet Hastanesinde tedavi alınırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Son dakika haberleri: Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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