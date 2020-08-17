Son dakika haberleri! Devrek'ten kısa kısa - Son Dakika

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında ziyaret ettiği pazarcı esnafı ve vatandaşları uyardığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Bozkurt'un personeliyle pazarda tezgah açan esnafı ve vatandaşları virüs tehdidine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardığı belirtildi.

Pazarcı esnafının tezgahlarına asmaları için de üzerinde "Maske Takmayan Esnaftan/Alışveriş Yapma" yazılı el ilanı dağıtıldığı ifade edilen açıklamada, Bozkurt'un şu ifadelerine yer verildi:

"Koronavirüs salgınına karşı belediye olarak aldığımız tedbirler doğrultusunda esnafımızı ve vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Ürünlerin seçilmeden alınmasını ve tezgahlar arasında mümkün olduğunca geniş mesafe bırakılmasını istiyoruz. Hijyen kurallarını hatırlatıyoruz, adım mesafesi kuralına herkesin duyarlı olması gerektiği anlatıyoruz. Bu amaçla vatandaşlarımızdan maske takmayan esnaftan alışveriş yapmamalarını istiyoruz."

17 Ağustos Marmara depreminin 21. yılı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi ile ilgili mesaj yayımladı.

Bozkurt, mesajında, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dilediğini belirtti.

Marmara Depremi'nin Türkiye tarihini derinden etkilediğini ifade eden Bozkurt, şunları kaydetti:

"Depremde 17 bin 840 insanımız hayatını kaybetti ve 23 bin 781 kişi yaralandı. Allah bu aziz milletimize bir daha böyle bir felaket yaşatmasın."